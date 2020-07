Temtpation Island 7, Annamaria Laino e Antonio Martello stanno ancora assieme? La segnalazione

Di Sebastiano Cascone martedì 28 luglio 2020

La segnalazione su Annamaria Laino e Antonio Martello dopo il falò di confronto a Temptation Island

Stasera, martedì 28 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la quinta e penultima puntata della settima edizione di 'Temptation Island'. Ripartiremo dal falò di confronto anticipato tra Antonio Martello e Annamaria Laino. Quest'ultima sembra non aver particolarmente gradito l'atteggiamento disinvolto del fidanzato nei confronti della single Ilaria, a cui, nello scorso appuntamento, ha lasciato anche il numero di telefono.

I due si sono ritrovati dopo due settimane dalla separazione per una sorte di 'resa dei conti':

Annamaria: "Mi hai uccisa, hai fatto il porco per due settimane. Antò solo sesso, pensavi solo al sesso. Tieni il testosterone fino a ca’, ti ha oltrepassato il testosterone. Lorenzo l’ha dovuta cacciare. Tu mi vedi come mamma, come quella che ti dà un posto per dormire. Mi hai tenuto perché non ti ho fatto mancare niente ma non hai alcuna forma di amore nei miei confronti"

Antonio: "Io non ho mai oltrepassato un certo limite. Ho sempre detto che sei la donna perfetta, sei la donna che amo. Ieri ho sentito la tua voce e mi sono commosso"

Annamaria: "Adesso vedi quanto hai fatto schifo. Hai eluso le telecamere, i microfoni, vi siete toccati sott’acqua, vi siete scambiati i numeri. Cosa hai detto?"

Come sarà andata a finire? Il Vicolodellenews ha raccolto, nelle scorse ore, una segnalazione di una talpina secondo cui "Purtroppo non ho una foto ma domenica ho visto Antonio a Salerno al lido Acapulco. Stava con due amici. Io me ne stavo andando l'ho visto all'ultimo. [...] Stava senza Annamaria".

Sarà davvero così?