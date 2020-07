Joe Jonas e Sophie Turner sono diventati genitori: è nata Willa

Di Massimo Galanto martedì 28 luglio 2020

È venuta alla luce la prima figlia della coppia (che per ora non rilascia dichiarazioni)

Joe Jonas e Sophie Turner sono diventati genitori. Il cantante 30enne e l’attrice 24enne hanno scelto di chiamare la loro primogenita Willa. La notizia è di poche ore fa, anche se la piccola, in realtà, è nata lo scorso 22 luglio a Los Angeles. I neo genitori, per il momento, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

D'altronde della gravidanza dell'attrice diventata famosa grazie a Game of Thrones si era saputo soltanto lo scorso febbraio, tramite un’indiscrezione del sito Just Jared, mai confermata direttamente dalla coppia. Anche durante il periodo di lockdown, i due avevano evitato di condividere sui social - e in generale pubblicamente - la bella novella, scegliendo la via della privacy.

Joe e Sophie stanno insieme dall’ottobre del 2017 e si sono sposati nel 2019 (con una doppia cerimonia) a Las Vegas e allo Château de Tourreau, residenza del XVIII secolo a Sarrians, in Provenza. Ora la famiglia si è allargato