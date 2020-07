Francesca Dall'Olio: chi è l'ex moglie di Gianluca Grignani

Di Marcello Filograsso martedì 28 luglio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Francesca Dall'Olio, ex moglie di Gianluca Grignani

Nel luglio 2020 è diventata ufficiale la rottura tra Gianluca Grignani e Francesca Dall'Olio dopo ben diciassette anni di matrimonio. La separazione risalirebbe a tre mesi prima, tanto che da tempo i due vivrebbero in case diverse.

In realtà non sono ancora noti i motivi della separazione, arrivata in un momento in cui il cantante sta lavorando al nuovo disco e ai concerti che non si sono tenuti a causa dell'emergenza coronavirus. Gianluca Grignani e Francesca Dall'Olio si sono uniti in matrimonio nel 2003 e hanno avuto quattro figli, ovvero Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. All'ex moglie ha dedicato i brani Francy e Sei unica.

Probabilmente nella rottura hanno inciso alcuni episodi nella vita del cantante alquanto borderline, come questo: la notte del 12 luglio 2014 il rocker in vacanza a Riccione con la moglie e i tre figli, ha una colluttazione con due carabinieri, chiamati intorno alle 20:30 in quanto il cantante stava dando in escandescenze. Accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini e sottoposto a TSO con calmanti, viene arrestato alle 3 di notte per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto viene convalidato e il 14 luglio Grignani È processato per direttissima al tribunale di Rimini. Il cantante torna libero con obbligo di firma, in attesa della nuova udienza fissata il 16 settembre, quando patteggia un anno di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver risarcito le parti lese.

Foto: account Instagram Gianluca Grignani