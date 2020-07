Emma Marrone pubblica la chat privata con un hater: "Ecco a voi il fantastico mondo degli odiatori" (foto)

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 luglio 2020

Emma Marrone pubblica una chat privata con un hater su Instagram

Nelle scorse ore, Emma Marrone, attraverso una serie di Instagram Stories, ha pubblicato una chat privata con un hater che, a più riprese, l'ha accusata di essere incoerente: "Scrivi che la fortuna non esiste, poi ti vediamo con le corna al collo" riferendosi allo scatto pubblicato, stamattina, in cui indossa una collanina con i corni portafortuna.

La cantante ha immediatamente replicato al messaggio: "Ma tutt'appost?". Dopo qualche minuto, è seguita una controreplica: "Ce l'hai fatta a rispondermi. Non ci posso credere che mi hai scritto, mi verrà un infarto".

Il neo giudice di 'X Factor', ha voluto liquidare la questione postando tutto sui propri social: "Ecco a voi il fantastico mondo degli odiatori, dei criticoni del 'so tutto io' e di una lunga serie di sapientoni... Io vi amo, sappiatelo".

La giovane interprete, negli scorsi anni, si è spesa lungamente per contrastare il fenomeno degli odiatori seriali. Ha incontrato, faccia a faccia, un cosiddetto 'leone da tastiera' durante una puntata de 'Le Iene'. Nel corso di una diretta Instagram con Luca Bianchini, non molto tempo fa, Emma ha risposto ad un utente che le augurava la morte:

"Occhio che tutto torna! Mi arrabbio. Perché soprattutto in questo momento non mi sembra proprio il caso di scrivere tali messaggi. Questo per far capire a certe persone che anche noi abbiamo una famiglia. Ogni tanto ragionate, mio papà e mia mamma guardano i miei post. E leggono spesso cose cattive. Mi sono perfino stancata di cancellare i commenti. Spero che la gente legga quanto siete brutti dentro"