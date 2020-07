Simona Izzo: "Con Ricky ci siamo indebitati per comprare una casa a Favignana"

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 luglio 2020

Simona Izzo ha fatto carte false per acquistare una villa storica a Favignana assieme al marito Ricky Tognazzi

Intervistata dal settimanale 'F', in edicola questa settimana, Simona Izzo ha confessato di aver fatto non pochi sacrifici per acquistare la casa dei sogni a Favignana assieme al marito Ricky Tognazzi. L'attrice, da sempre amante del mare, ha spiegato i motivi di questa scelta:

"Favignana è un’isola meravigliosa, difficile da raggiungere, dove la vita sembra rimasta agli anni Sessanta, quando ero bambina. Con mio marito Ricky ci siamo indebitati per comprare una casa costruita dentro una grande cava, 12 metri sotto il livello del mare. La chiamo la ‘vecchia signora’ perché richiede tanta cura: il tufo sfarina e lì vivo con l’aspirapolvere in mano".

Negli scorsi giorni, sui propri social, la sceneggiatrice ha postato alcuni scatti della nuova proprietà, una villa storica sull'isola siciliana.

In questi giorni, la Izzo è convalescente, a Roma, dopo la brutta caduta sulla propria barca a Capri. Dovrà stare ferma per oltre un mese per recuperare la brutta frattura alla schiena.

Nelle ultime ore, Favignana è stata al centro delle cronache rosa per il matrimonio di Sarah Balivo, sorella di Caterina. La conduttrice Rai, attraverso le Instagram Stories, ha documentato tutta la cerimonia e i luoghi più suggestivi dell'isola.