Elena D'Amario single: "Non è facile trovare una persona che mi supporti"

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 luglio 2020

Elena D'Amario è tornata single dopo la fine della relazione con Alessio La Padula?

In una lunga intervista rilasciata al settimanale 'Grazia', Elena D'Amario, tra le più apprezzate ballerine in Italia e nel mondo, ha raccontato i propri sogni e desideri in vista della prossima stagione televisiva e teatrale:

"Perché non voglio lasciare tutto quello che ho costruito negli Stati Uniti. Per ora il tour con Parsons è sospeso e si riparte con Amici. Mi piacerebbe anche puntare a un ruolo di direzione, in futuro, e - perché no - studiare cinema"

Nel futuro della danzatrice, anche quello di mettere su famiglia con la persona giusta:

"Non è facile trovare una persona che mi supporti e capisca la mia situazione impegnativa. Qualcuno con cui condividere quello che faccio, che abbracci il mio mondo"

Dopo la fine della lunga storia con il cantautore Enrico Nigiotti, il nome della bella Elena è stato accostato, in più occasioni, a quello di Alessio La Padula, ex allievo della scuola di Maria De Filippi entrato a far parte, qualche anno fa, del corpo dei professionisti della scuola di Maria De Filippi.

Le ultime dichiarazioni, secondo il popolo del web, conferma la rottura (o una storia mai iniziata?!) tra i due. E che, una volta tornata single, la D'Amario sia ancora alla ricerca del principe azzurro. Sarà davvero così?!