Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno un bellissimo rapporto... parola di Simone Di Pasquale

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 luglio 2020

La rottura tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca vista dagli occhi del collega Simone Di Pasquale

Simone Di Pasquale, intervistato, dal settimanale 'Mio', in edicola questa settimana, ha commentato la separazione tra il collega di 'Ballando con le stelle', Raimondo Todaro (che, in queste settimane avrebbe trovato nuovamente l'amore accanto a Paola Leonetti) e Francesca Tocca (neo fidanzata di Valentin Alexandru, ex latinista dell'ultima edizione di 'Amici'). Il ballerino professionista ha una visione ben chiara di quello che è accaduto, ben diversa da quella che è apparsa sui giornali e siti di cronaca rosa:

"Raimondo si è sposato molto presto. Abbiamo avuto modo di vederci l’altra settimana e chiaramente è uscito l’argomento. La vita privata non c’entra niente con quello che poi viene sparato sui giornali, sui social".

Il danzatore ha offerto, nel corso dell'intervista, maggiori dettagli sul nuovo legame instaurato tra gli ormai due ex coniugi per il bene della figlioletta, Jasmine:

"Solo la coppia sa la verità. Quello che gli ho detto e che penso è che, quando ci si sposa e si è molto giovani, è normale che poi si cresca. E purtroppo a volte accade che non si cresca parallelamente. Però lui e Francesca hanno un bellissimo rapporto, hanno una figlia e sono coscienti che nella vita si cambia. È un esempio di come una coppia dovrebbe gestire una separazione"