Uomini e Donne, Enzo Capo: "Avere un figlio è il mio più grande desiderio"

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 luglio 2020

Enzo Capo del trono over di Uomini e Donne volta pagina dopo la fine della storia con Pamela Barretta

Enzo Capo, protagonista delle ultime stagioni di 'Uomini e Donne', negli scorsi giorni, ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale del programma, aprendo, per la prima volta, il proprio cuore. L'imprenditore napoletano, da qualche mese, ha lasciato Pamela Barretta, conosciuta proprio all'interno della trasmissione:

"Ho amato tutte le donne che mi sono state accanto. Ognuna di loro ha rappresentato una parte importante della mia vita. E ciò lo testimonia il fatto che con tutte (o quasi) ho ancora ottimi rapporti. Tuttavia, c'è una storia del mio recente passato che ha lasciato in me il segno perché è finita per motivi che ancora oggi non comprendo. La mia ex, dopo essere tornata al suo paese, ha deciso di mettere fine al rapporto senza darmi alcuna spiegazione logica. Cosa che mi ha fatto molto male".

L'ex cavaliere del trono over non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre se dovesse incontrare la donna della sua vita:

"Avere un figlio è il mio più grande desiderio. Ovviamente, perché ciò accada, c'è bisogno della persona giusta e va da sé che il mio obiettivo sarà quello di riuscire a trasmettere ai miei figli gli stessi valori e la stessa educazione che mi hanno trasmesso i miei genitori. La donna dei miei sogni? Deve essere diversa dalla mia ex".