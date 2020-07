Ludovica Valli difende la sorella Beatrice dagli haters: "Esseri schifosi"

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 luglio 2020

Beatrice Valli attaccata dagli haters su Instagram per i chili in più dovuti alla gravidanza: la sorella Ludovica la difende a spada tratta

Nelle scorse ore, Ludovica Valli ha risposto alle tante domande dei propri followers su Instagram. In particolare, si è dilungata su un quesito che riguarda la sorella Beatrice, attaccata, nei giorni scorsi, sui social, per i chili non ancora smaltiti dopo la terza gravidanza. L'influencer, nelle scorse ore, ha voluto far sentire la propria voce e vicinanza: "Cosa pensi delle critiche fatte a tua sorella Bea per i kg in più dovuti alla gravidanza?".

La risposta non si è fatta attandere:

"Che sono esseri schifosi. Ma dico sul serio. Poi io dico… rompono le scatole ogni giorno le persone, accusandoci di essere tutte rifatte e photoshoppate. Una ragazza si mostra così com’è, come giusto che sia sui social. Oltretutto dopo aver messo al mondo tre figli e l’ultimo pochissimo tempo fa. E così queste persone si permettono di giudicare? Ma io fossi in loro mi vergognerei. Mi vergognerei da morire. E giorno dopo giorno questi social, se usati in questo modo, mi fanno sempre più paura. E' proprio vero che la gente non vuole vedere altro che finzione. Professano come si è realmente senza filtri ecc arrabbiandosi pure e poi praticano molto ma molto male".