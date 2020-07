Uomini e Donne, Sirius: "Mi tengo a distanza dalle altre donne per rispetto a Gemma"

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 luglio 2020

La conoscenza tra Sirius e Gemma Galgani prosegue anche fuori dalle telecamere di Uomini e Donne

Sirius, intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha messo a tacere i pettegolezzi sulla fine della frequentazione con Gemma Galgani fuori dal programma. Nicola Vivarelli, in questi giorni, si sta godendo un periodo di relax senza trascurare la dama torinese che occupa uno spazio assai rilevante nella sua vita:

"Sto trascorrendo un'estate serena a casa. D'altronde ho la fortuna di vivere in un bel posto di mare, la Versilia. Capita che venga contattato sui social o fermato quando esco, a tutti cerco di rispondere in maniera spontanea ma - a parte questo - resto fuori dalle tentazioni, evitando di frequentare locali notturni salvo un invito che ho ricevuto una sera in una discoteca. In questo momento sento la necessità di trascorrere serate più tranquille. Mi tengo a distanza dalle altre donne innanzitutto perché voglio essere coerente con me stesso, con la scelta che ho fatto e ovviamente anche per rispetto a Gemma. Solo nel caso la nostra conoscenza non dovesse sfociare in una relazione, allora comincerò a guardarmi intorno.".

Al momento, quindi, il corteggiatore toscano non ha intenzione di conoscere altre donne:

"Come ho già detto, sono stato sin dall'inizio spinto a conoscere Gemma non pensando alla differenza di età, ma guardando oltre. Sto apprezzando di questa nostra conoscenza la continua voglia che ho di confrontarmi con una donna più consapevole, con più esperienza e autostima. Una persona con la quale relazionarmi con più maturità, parlando di tutto e con la certezza di essere capito e ascoltato come io capisco e ascolto lei".

L'ufficiale della Marina mercantile è apprezzatissimo sui social da donne ed uomini. Le sue foto ricevono quotidianamente tanti like, commenti e apprezzamenti:

"Se mi sento un sex symbol? In realtà amo fotografare ed essere fotografato. Mi diverte immortalare momenti dove sto bene e faccio ciò che amo. La fotografia è una delle mie passioni [...] Mi è stato insegnato da mia madre: mens sana in corpore sano, perché l'attività fisica aiuta a migliorare la nostra agilità cognitiva. Quindi non dobbiamo trascurare nessun aspetto della salute".