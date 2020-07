Ezio Greggio e Romina Pierdomenico: "Abbiamo avuto paura del virus ma non siamo saltati per la convivenza forzata"

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 luglio 2020

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico innamorati e felici dopo il lockdown

Protagonisti della copertina del nuovo numero di 'Gente', in edicola questa settimana, Ezio Greggio e la fidanzata Pierdomenico hanno svelato, per la prima volta, come hanno trascorso il periodo di lockdown nella loro casa a Montecarlo:

Greggio: "Io sono stato fortunato. Romina è una trainer, anzi la mia personal trainer. Tutti i giorni dieta e attività fisica. Finita la quarantena io stavo abbastanza in forma, l’amico che era ingrassato di meno aveva aggiunto cinque chili!"

Nonostante la differenza d'età e la convivenza forzata, la coppia ha superato brillantemente questo periodo difficile per tutti gli italiani:

Greggio: "Paura del virus sì, l’abbiamo avuta, ma di stare insieme mai. Tante coppie sono saltate per la convivenza forzata. Noi no. Le uniche discussioni che abbiamo avuto sono state su come fare la pizza. Romina la fa così dietetica che sul piatto mi mette un pomodoro schiacciato con un cappero sopra, senza pasta, senza lievito, senza pizza".

I due innamorati hanno cercato di riempire le giornate in casa il più possibile:

Greggio: "Siamo stati, come tutti, chiusi in casa a leggere libri, vedere film, fare esperimenti culinari. E poi cene con la video chiamata: memorabile la sera del mio compleanno, collegati con i miei figli che erano a Londra"

Pierdomenico: "La stessa cosa abbiamo fatto con la mia famiglia che vive a Vicoli, in Abruzzo. Così ho giocato con Aurora la mia nipotina. Tutti e due abbiamo fatto tante dirette Instagram: quelle mie con Antonella Clerici, Davide Oldani e il professor Nicola Sorrentino hanno avuto grande successo. E quando Ezio duettava con Enzino Iacchetti, Gerry Scotti, Alessandro Del Piero mi sedevo di fronte a lui e mi gustavo lo spettacolo".