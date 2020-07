Giovanna Abate vicina a Umberto Gaudino? "Non alimentate ca**ate"

Di Marco Salaris venerdì 24 luglio 2020

Il ballerino tramite instagram nega qualsiasi rumor sul presunto avvistamento insieme all'ex tronista.

Volano gli stracci tra Giovanna Abate e Sammy, la scelta che suggellava l'inizio della relazione tra l'ex tronista e il giovane ragazzo è andata a male solo dopo qualche mese con tanto di dichiarazioni al vetriolo che man mano, col passare delle settimane, sono spuntate tramite i social e il magazine di Uomini e Donne.

La domanda che in queste ore sta attanagliando numerosi utenti nel web è il presunto avvicinamento al ballerino professionista di Amici, Umberto Gaudino.

Gli indizi ricadono soprattutto su dei like sospetti e su delle presunte Instagram Stories nella quale si intuirebbe la presenza della tronista e del ballerino insieme in vacanza a Capri e a bordo di una barca. Le segnalazioni sono arrivate all'influencer e opinionista Deianira Marzano.

A spegnere le indiscrezioni è il diretto interessato, Umberto Gaudino. Basta solo un instagram stories e poche parole chiare, dirette per negare tutto:



Le notizie che girano sul web sono completamente FALSE. Quindi vi chiedo la gentilezza di non alimentare certe caz***e. Chi mi segue sa con chi ero in vacanza. Buona serata a tutti. U.

Dunque sono tanti a dover mettersi l'anima in pace, non ci sarebbe nessuna tresca tra i due.

Giovanna, come spiegato al magazine di Uomini e Donne, sta ancora digerendo la brusca fine della storia con Sammy: "A oggi, a mente lucida, mi ritrovo a superare questa ennesima delusione per via di scelte fatte con il cuore. Probabilmente se avessi usato più razionalità sarei andata verso un porto più sicuro, ma non sarei stata totalmente me stessa" e ancora "Oggi raccolgo i cocci e riparto da me, dalla mia voglia di vivere, dalla voglia di trovare quella persona che mi faccia battere il cuore proprio come era accaduto in quello studio, con la speranza che arrivi il momento in cui qualcuno ricambierà. Sbagliando, prima o poi commetterò l’errore giusto".