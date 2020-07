Temptation Island 7 anticipazioni, Andrea Battistelli chiude con Anna Boschetti? (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 luglio 2020

Le nuove anticipazioni su Anna Boschetti e Andrea Battistelli protagonisti della quarta puntata di Temptation Island 7

Sulla pagina ufficiale Instagram di 'Temptation Island', è stata diffusa una breve clip in cui Andrea Battistelli appare fortemente turbato dalle parole della fidanzata Anna Boschetti. Il ragazzo, confidandosi con Lorenzo Amoruso, medita addirittura di lasciare la compagna, seduta stante, perché esasperato dai suoi comportamenti:

"Mi sono stufato. Gliela do' vinta?! Gliela darò vinta. Non è che ho qualcosa che mi lega se gliela do' vinta esco da qua e succede qualcosa. Ognuno per la strada sua. Fatti la vita tua con Carletto..."

Anna Boschetti e Andrea Battistelli, Temptation Island 2020, chi sono?

Anna ​ha 37 anni vive a Roma con le figlie di 11 e 9 anni ​e lavora come parrucchiera con la sorella. ​Andrea ha ​27 anni, vive a Roma ​con la mamma e il fratello e ​lavora nel ristorante di famiglia. Sono ​fidanzati da un anno e mezzo e hanno ​10 anni di differenza​. I due si sono frequentati in maniera non ufficiale per un anno e Anna da subito innamorata, farà i conti con Andrea che affronta la relazione in maniera diversa, vista la differenza d’età e la, conseguente, diversa prospettiva di vita. Dopo che Anna decide di interrompere la conoscenza, Andrea si fa avanti deciso a dimostrare i suoi sentimenti e a rendere ufficiale la loro storia.

​Anna desidera fortemente un figlio ed un matrimonio ed è proprio questo il motivo per il quale scrive a Temptation Island. ​Andrea​, dal canto suo, ammette di essere innamoratissimo, ma di non essere pronto al grande passo:​«T​emptation Island è un’occasione per farle capire che la amo tanto, ma deve darmi tempo perché nella vita non esiste solo la coppia, ma esistono anche lavoro e progetti di vita»​.