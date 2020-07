Melissa Satta: "Secondo figlio? Lo desideriamo"

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 luglio 2020

Melissa Satta pronta a diventare mamma per la seconda volta

Dopo la ritrovata armonia familiare, Melissa Satta ed il marito Kevin Prince Boateng sognano di allargare nuovamente la famiglia. Come confessato nel corso di una diretta Instagram con il Corriere, la showgirl sarda ha manifestano l'intenzione di dare un fratellino o una sorellina a Maddox:

"Ancora non abbiamo programmato un altro bambino, almeno non per questa estate! Ma lo desideriamo perché non vorrei che Maddox rimanesse figlio unico: ho due fratelli ed è bello condividere. Quando ero incinta di Maddox ho lavorato fino al nono mese e una donna incinta è una donna che può continuare a coltivare i propri progetti e il suo lavoro".

La conduttrice, in passato (ma anche recentemente) ha confessato di aver rinunciato all'idea di posare per un sexy calendario:

"Credo che sia qualcosa che non è più di moda, all'epoca di alcune mie colleghe era un progetto molto interessante, ma personalmente non ho mai avuto interesse per il calendario. Non ho mai sentito il bisogno di posare nuda, soprattutto ora che ho 34 anni, ma non per un senso di disagio, semplicemente per una mia preferenza".

Influencer, presentatrice, attrice, modella, la Satta ha espresso, più volte, di volersi cimentare con tutte le discipline del mondo dello showbiz:

"In Italia se sei incasellata in una categoria non puoi fare altro, mentre in America se sei una modella, puoi fare anche l’attrice, la conduttrice e tutto il resto. Qui non è così e da sempre mi batto perché qualcosa cambi: appena ho finito Striscia sono stata presa da Elite, ho fatto tante altre cose, forse l’unica cosa che mi è mancata è stata Victoria Secret’s. Tutt'oggi ho il piacere di non definirmi"