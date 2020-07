Grande Fratello Vip 2020, Patrizia De Blanck concorrente?

Di Massimo Galanto giovedì 23 luglio 2020

E con lei potrebbe esserci anche la figlia Giada...

Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini ci sarà anche Patrizia De Blanck?

L'indiscrezione arriva dal settimanale Nuovo, che ha intervistato una fonte vicina alla nobildonna, secondo la quale il reality prodotto da Endemol Shine Italy la starebbe corteggiando. Tra i particolari che si possono leggere sulla rivista di gossip, anche la cifra che la De Blanck avrebbe chiesto per prendere parte alla trasmissione televisiva.

Lei ha chiesto 100.000 euro e stiamo cercando di chiudere la trattativa alla metà della cifra….

La fonte anonima ha anche rivelato altri interessanti dettagli: pare che gli autori del Grande Fratello Vip vogliano la De Blanck anche per metterla contro tutti gli altri concorrenti, scatenando una sorta di ‘lotta di classe’. Ma non è finita. Stando a quanto rivelato dalla fonte anonima, la produzione del Grande Fratello Vip, nel tentativo di convincere Patrizia De Blanck a partecipare, avrebbe anche pensato di far entrare nella casa sua figlia Giada, alla quale è legatissima.

Ricordiamo che Giada ha già preso parte alla primissima edizione dell'Isola dei famosi, piazzandosi seconda dietro Walter Nudo, mentre la madre Patrizia vi partecipò qualche anno dopo, venendo eliminata in semifinale.