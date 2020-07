Beatrice Valli replica alle offese sul proprio fisico dopo la terza gravidanza (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 luglio 2020

Beatrice Valli replica gli haters che hanno criticato il proprio aspetto fisico dopo la terza gravidanza

Nelle scorse ore, Beatrice Valli è stata duramente attaccata (e offesa) su Instagram. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', infatti, è stata bersagliata da pesanti giudizi dopo aver postato un balletto su Tik Tok con il compagno, Marco Fantini. Il motivo? Non aver recuperato pienamente la forma fisica di un tempo a poche settimane dal terzo parto.

L'ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha registrato una serie di Instagram Stories per difendersi dagli haters:

"La gente non ha rispetto per il momento e per le persone. C’è gente che forse non capisce cosa significa mettere al mondo un figlio, anzi tre in questo caso: il corpo della donna assume un grandissimo cambiamento e sentirsi dire queste cose non è molto rispettoso e carino non solo nei miei confronti, ma in quelli di qualsiasi donna, soprattutto dopo il parto. Mi sto riprendendo in maniera molto tranquilla e serena, mi sto godendo questo momento senza una dieta specifica e senza dovermi spaccare di sport. Ma con l’allattamento e tutto è normale che una donna ci metta un po’ più tempo a dimagrire e a rimettersi in forma. […] Mi sembra davvero surreale leggere tutte queste cattiverie su noi neo mamme che abbiamo appena partorito, soprattutto per la terza gravidanza. Il corpo cambia e dopo ogni gravidanza cambia sempre di più e ci mette sempre di più a ritornare nelle forme precedenti. […] Io come ho sempre fatto, mi faccio vedere per quella che sono, non sono quella che si modifica. Mi piacerebbe che voi rispettaste il momento così delicato di noi donne".

Beatrice ha voluto lanciare un vero e proprio messaggio sociale invitando tutti/e gli/le odiatori/rici seriali a non accanirsi (inutilmente) contro le donne che hanno subito un cambiamento fisico per via di una o più gravidanze:

"I vostri commenti negativi non mi turbano, il mio corpo avrà modo di tornare come prima, quando vuole lui, non c’è fretta. […] Non è che se noi lavoriamo in questo mondo non abbiamo difetti: siamo persone normalissime, non siamo marziani. Anche io ho la cellulite, soprattutto dopo 3 figli, ne ho più di una 25enne normale, ne sono consapevole. Il mio corpo è cambiato 3 volte nel giro di 7 anni con tre gravidanze, quindi ha avuto delle trasformazioni, ma io sono contentissima di come sono. […] Soprattutto alle ragazze molto giovani voglio dire di essere sempre loro stesse, di non cambiare per gli altri o di farsi cambiare per piacere agli altri. Bisogna piacere prima a se stesse, questa è la cosa importante, soprattutto in un momento così delicato"