Tina Cipollari dice addio al fidanzato Vincenzo Ferrara

Di Marco Salaris giovedì 23 luglio 2020

Dopo due anni d'amore finisce la storia tra l'opinionista e il ristoratore. Ritorno di fiamma con Kiko Nalli?

tina vincenzo

E' durata due anni la relazione fra Tina Cipollari e il suo fidanzato Vincenzo Ferrara. L'opinionista più pungente della tv infatti ha detto ufficialmente addio all'uomo dopo una crisi che stava sempre più facendosi sentire tra i rumors degli ultimi mesi.

E' DiPiù Tv a rivelare il retroscena, pardon, i retroscena sul perché della fine! Il primo riguarda Tina, sarebbe stata lei ad allontanarsi dall'uomo per il problema della troppa lontananza. A proposito, ricordiamo che Tina abita a Roma mentre il ristoratore fiorentino si trova in Toscana, a Firenze, dove possiede un'osteria. Non solo, citavamo il fatto che non ci fosse solo un motivo dietro la rottura, ma un secondo che ha del clamoroso.

Abbiamo nella memoria lo storico matrimonio di Tina e Kiko Nalli, un amore più volte menzionato durante l'esperienza dell'hair stylist durante il suo Grande Fratello, nel 2019. Tina e Kiko di recente hanno ritrovato l'armonia dopo un periodo di distacco, l'occasione è arrivata durante la degenza in ospedale di Kiko lo scorso inverno, quando venne colpito da un malore.

Il settimanale riporta le parole di un amico della coppia, nella quale sottolinea come l'opinionista abbia sempre sperato di poter riallacciare i rapporti con il suo ex marito e, dunque, con i suoi tre figli. Il riavvicinamento dei due sarebbe la seconda motivazione della fine della storia tra la Cipollari e Vincenzo.

Vanno ad aggiungersi altri due dettagli: da tempo Kiko non è stato più visto in compagnia di Ambra Lombardo, conosciuta proprio nella casa del GF, mentre Tina non ha trascorso il periodo di lockdown in compagnia del ristoratore e tanto meno si son visti dopo la fine della quarantena.