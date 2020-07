Oscar Branzani: "Con Antonia siamo amici" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 luglio 2020

Nessuna nuova fidanzata nel cuore di Oscar Branzani: con Antonia Trucillo solamente un rapporto di amicizia

Oscar Branzani, in questi giorni, sta trascorrendo un breve periodo di vacanze in Costa Smerala in compagnia di Antonia Trucillo. Con una serie di Instagram Stories, l'influencer napoletano ha voluto mettere a tacere sul nascere le voci di un presunto flirt dopo la fine della sua lunga relazione con Eleonora Rocchini. L'ex calciatore, attraverso alcune clip, ha voluto ristabilire la verità dei fatti. Alla ragazza, infatti, Oscar è legato solamente da un sentimento di amicizia come dichiarato da lui stesso:

"Quando si parla del conto di un’altra persona non mi piace perché poi c’è il rispetto anche dell’altra persona.

Ragazzi, siamo amici, non vuol dire che non posso stare messo così a prendere il sole con lei, a confidarmi o qualsiasi altra cosa".

Infine, da gran sostenitore dell'autenticità di un legame amicale tra uomo e donna, l'ex tronista di 'Uomini e Donne', al momento, sembra essere concentrato solo sul proprio lavoro e non ha intenzione di cercare una nuova fidanzata:

"L’unico rapporto intimo è quello che voglio fare con Sonten (il brand di Branzani, ndb). Voglio fare dell’intimo, forse a novembre uscirà una capsule di intimo, questa è l’unica cosa di intimo che ho con le donne in questo periodo. Poi non capisco, parlate di sessismo e un uomo non si può abbracciare ad una donna, che è una sua amica, sennò devono trombare per forza?"