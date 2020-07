Andrea Iannone e Cristina Buccino insieme? Le nuove indiscrezioni

Di Fabio Morasca venerdì 24 luglio 2020

Le notizie pubblicate dai siti Isa e Chia e Giornalettismo.

Le voci riguardanti una possibile liaison tra il motociclista Andrea Iannone, già ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, e la showgirl calabrese Cristina Buccino, ex professoressa de L'Eredità ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi, non sono nuove.

Anche nei mesi scorsi, non sono mancati diversi rumors riguardanti il flirt, smentiti anche dalla diretta interessata, ad esempio, in occasione di una diretta Instagram con la pagina ufficiale di Vanity Fair.

Stando ad alcune immagini pubblicate dal sito Isa e Chia, però, sembra che Andrea Iannone e Cristina Buccino, recentemente, siano stati beccati insieme nello stesso locale, a Milano.

Stando, invece, ad un'ulteriore indiscrezione pubblicata dal sito Giornalettismo, il motociclista e la showgirl avrebbero anche trascorso una notte insieme in un hotel, sempre a Milano.

Il sito Isa e Chia ha anche riportato la reazione di Karina Cascella, opinionista dei talk show condotti da Barbara D'Urso su Canale 5, che ha ironizzato sull'estrema voglia di riservatezza da parte della nuova presunta coppia: