Stash e Giulia Belmonte genitori di una femminuccia (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 luglio 2020

Fiocco rosa in casa di Stash Fiordispino e Giulia Belmonte: l'annuncio ufficiale sui social

Nelle scorse ore, attraverso un video postato sul proprio account Instagram, Stash Fiordispino, leader dei The Kolors ha annunciato il sesso della nuova arrivata. Si tratta, appunto, di una femminuccia, che, nei prossimi mesi, riempirà di gioia la vita dei neo genitori.

"Già la amo... è femmina".

La clip, condivisa anche dalla neo mamma, Giulia Belmonte, sul proprio account Instagram, ha superato, nel giro di poche ore, le oltre 70 mila visualizzazioni.

La giornalista, proprio un mese fa, ha commentato, con un pizzico di emozione, l'arrivo della primogenita: "In quel momento non so esattamente se batteva più forte il tuo cuoricino o il mio. Avrei voluto fermare il tempo e restare a guardarti per ore. È tutto così magico e perfetto. Sei il frutto del nostro amore, la nostra felicità che giorno dopo giorno cresce sempre di più. Tu starai bene dentro di me, ma io non vedo l’ora di abbracciarti!".

Dopo l'arrivo della cicogna, pronti i fiori d'arancio e l'abito da sposa per il matrimonio?!