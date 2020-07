Raffaella Fico: "Il matrimonio? Non è una cosa che gironzola nei miei pensieri"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 luglio 2020

Raffaella Fico non sposa il neo fidanzato Giulio Fratini

Intervenendo, oggi, mercoledì 22 luglio 2020, nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, Raffaella Fico ha ribadito di essere innamorata di Giulio Fratini, imprenditore tra i migliori under 30 secondo Forbes. Questo giovane imprenditore racchiude tutti i requisiti fondamentali per affascinare la showgirl napoletana:

"Sono felice, l'uomo deve essere intelligente e interessante e con questo ho detto tutto"

Al momento, la coppia si sta frequentando senza programmare tappe a lunga scadenza. Il matrimonio per l'attrice partenopea, ad oggi, non è tra le priorità:

"Mai dire mai ma al momento non è una cosa che gironzola nei miei pensieri..."

Dopo una pausa dal lavoro (salvo qualche ospitata tv), la Fico, mamma della piccola Pia (avuta dal calciatore Mario Balotelli) sogna un ritorno sul piccolo schermo da protagonista:

"Delle proposte lavorative ci sono, poi bisogna valutare e vedere se le cose vanno in porto o meno. Io ho già fatto GF e Isola dei Famosi, mi piacciono i programmi di avventura come Pechino Express"

Per lei, la prossima stagione televisiva potrebbe essere l'occasione del grande riscatto?!