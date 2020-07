La mamma di Belen Rodriguez smette di seguire Stefano de Martino sui social: ecco perché (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 22 luglio 2020

Veronica Cozzani serve il defollow al conduttore e ballerino.

Un'altra tegola cade sulla già intricata questione Belen Rodriguez/Stefano de Martino. Stavolta a distanziare ancor di più la coppia è un defollow sui social contro l'ex della showgirl argentina. Ad aver preso la decisione non è una persona qualsiasi ma niente meno che la madre di Belen, Veronica Cozzani.

Per risalire al perché del 'click' sul defollow bisogna andare a scovare cosa è accaduto nell'ultima puntata di Made in Sud, la trasmissione comica della prima serata di Rai 2 condotta per l'appunto da Stefano de Martino e Fatima Trotta.

Durante uno sketch, il comico Peppe Iodice ha disseminato battute ironiche sulla sfera sentimentale del conduttore citando con un giro di parole la storia d'amore con Emma Marrone e le voci di un presunto ritorno di fiamma (indiscrezione via via andata a scomparire). Le battute non si fermano solo alla cantante, ma si spostano anche sulla situazione attuale che lo vede protagonista menzionando la suocera di de Martino

Mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera "Immacolata Rodriguez". Mi ha detto testuali parole: ‘Dì al tamarro (de Martino, ndr) che io sono a casa sua a Milano. Ricordi il mutuo? Dove ha fatto l'inverno, faccia anche l’estate. Se ne torni a casa della madre a Torre Annunziata, tra i tamarri come lui.

Pronta la risposta 'sul pezzo' di Stefano de Martino "Ma cambia numero, senti a me!", una frase che per alcuni può essere interpretata come sdrammatizzante, ma che forse non è piaciuta tanto alla Cozzani, tanto da servirgli il defollow dai social. E i rapporti si raffreddano sempre di più...