Jessica Mazzoli mette in vendita all'asta la prima lettera che Morgan scrisse per lei

Di Massimo Galanto mercoledì 22 luglio 2020

Si tratta della lettera scritta da Morgan ai tempi di X Factor. Inizia così: "Io ti penso, ti sogno e ti vorrei sempre parlare e questo non mi è possibile per delle stupide regole..."

Non tutte le storie d'amore finiscono bene. Lo sanno bene Jessica Mazzoli e Morgan, che dopo la fine della loro relazione, dalla quale è nata una bambina, Lara, hanno faticato a trovare un equilibrio, scambiandosi, anche pubblicamente, pesanti accuse.

Proprio per questo motivo stupisce, ma solo fino ad un certo punto, la decisione di Jessica di mettere in vendita all'asta il primo regalo che Morgan le fece quando i due si conobbero a X Factor (lei in gara, lui tra i giudici). Si tratta della prima lettera che il cantante scrisse per lei e che inizia così:

Io ti penso, ti sogno e ti vorrei sempre parlare e questo non mi è possibile per delle stupide regole. Quando ti ho vista piangere volevo consolarti…

L'annuncio della messa in vendita all'asta è stato dato da Jessica attraverso il suo account Instagram. Una trovata di dubbio gusto dovuta ad una necessità economica o dettata dalla voglia (ovviamente legittima) di liberarsi di ogni ricordo che ancora la lega a Morgan?

E, soprattutto, ci sarà qualcuno che avanzerà delle offerte per aggiudicarsi la missiva scritta a mano da Morgan? E per quale cifra sarà assegnata? Le risposte arriveranno, evidentemente, soltanto nelle prossime settimane.