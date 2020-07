Alberto Urso con il braccio fasciato su Instagram (foto)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 luglio 2020

Piccolo incidente al radio per Alberto Urso

Alberto Urso, nelle scorse ore, ha postato, sui propri social ufficiali, una foto con il braccio fasciato (in mezzo ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, conduttori, assieme a Belen, di 'Tu si que vales, oggi, negli studi di Roma, per registrare le nuove puntate della prossima edizione in partenza in autunno). Il cantante, vincitore di 'Amici', ha avuto un piccolo incidente a poche ore dal suo ventitreesimo compleanno.

Al momento, non si conoscono le cause di questo fastidioso inconveniente.

Anche Rudy Zerbi, professore di canto del talent show di Maria De Filippi e giurato del programma del sabato sera di Canale 5, ha voluto esorcizzare l'accaduto postando un'immagine con una didascalia ironica che ha come unico scopo quello di stemperare gli animi per una pronta guarigione.

Il lirico, qualche ora dopo, ha immediatamente commentato: 'Che sfiga!!!'. Anche in questa occasione, non è mancato l'affetto e il sostegno dei fan.