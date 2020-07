Francesca Cipriani: la verità sulla cena in sospeso con Can Yaman

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 luglio 2020

Francesca Cipriani innamorata di Can Yaman: verità o bugia?

Negli scorsi giorni, hanno suscitato grande scalpore le dichiarazioni di Francesca Cipriani che, come tante donne italiane, sarebbe rimasta particolarmente affascinata dal divo delle soap opera (made in Turchia), Can Yaman. Ai microfoni di Rtl 102.5, solo qualche giorno fa, l'ex Pupa aveva confessato la volontà di voler prendere per la gola l'attore in occasione di un eventuale secondo incontro: "L'amore? Mi piace Can Yaman, è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un’oretta a parlare. Eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso. Dovrò imparare la ricetta delle polpette turche. Devo chiedere a Cristiano Malgioglio di andare ad Istanbul dai nostri amori appena sarà possibile". Per, poi, aggiungere rattristata: "Mi ha fulminata con uno sguardo. Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata. Mi cercava con lo sguardo, gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla".

Solo qualche ora fa, Giuseppe Candela di 'Dagospia, all'interno della rubrica 'A lume di candela' ha ristabilito la verità dei fatti. Si legge:

"La pupa prezzemolona Francesca Cipriani ha fatto sapere in lungo e largo di essere pazza di Can Yaman, attore turco protagonista della soap di successo Day Dreamer. Parla di un mancato incontro, di una cena in sospeso, di una chiacchierata di un'oretta dietro le quinte di Live-Non è la D'Urso. Ovviamente tutto finto: i due si sono appena salutati e nulla di più. Ma il chiacchiericcio aiuta di questi tempi, anche perché la Cirpriani ha saputo qualche giorno fa che non farà parte della nuova edizione de La Pupa e il Secchione".