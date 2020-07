Costantino Vitagliano: Luba Mushtuk è la nuova fidanzata (foto e video)

Costantino Vitagliano: 'A Uomini e Donne cercherei l'anima gemella'

Costantino Vitagliano potrebbe tornare a Uomini e Donne sul trono Over. Il diretto interessato spiega: "Non sono più un ragazzino, ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano". Maria De Filippi lo richiamerà?