Giovanna Abate a Capri con un ballerino di Amici?

Di Claudia Cabrini mercoledì 22 luglio 2020

La ex tronista avrebbe ormai dimenticato Sammy Hassan. Al momento starebbe già frequentando un'altra persona, e nello specifico un ballerino di Amici

Sembrerebbe aver superato brillantemente il momento di crisi ed essersi ripresa la sua libertà Giovanna Abate, da poco uscita dalla relazione durata un lampo con Sammy Hassan. Come ben ricorderete, i due si sono conosciuti all'interno del programma Uomini e Donne, dove Giovanna era tronista. Lo stesso pubblico ha dubitato del loro reale interesse, visto che tra i due le cose sono terminate ancor prima di cominciare, ma nel corso della stagione il Trono di Giovanna aveva comunque appassionato e non poco i telespettatori.

Ma come stanno le cose tra i due al momento? Da una parte si vocifera che Sammy Hassan abbia già deciso di dare una seconda occasione alla sua ex moglie, dall'altra invece si pensa che Giovanna stia già avendo una nuova frequentazione. Come raccontato da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, infatti, la bella Giovanna sarebbe già alla ricerca del nuovo amore, e sembrerebbe averlo trovato, al momento, in un ballerino professionista di Amici, Umberto Gaudino.

Secondo Deianira, infatti, Giovanna e Umberto starebbero trascorrendo insieme le vacanze a Capri, e i fan che li hanno avvistati giurerebbero che tra i due ci sia molto di più di una semplice amicizia. Come staranno davvero le cose? Giovanna uscirà mai allo scoperto con il suo (presunto) nuovo amore?