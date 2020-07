Diletta Leotta - Daniele Scardina, storia finita: la giornalista a cena con Ibrahimovic

Di Marcello Filograsso mercoledì 22 luglio 2020

Si interrompe la love story tra la giornalista Dazn e il pugile: il suo ex sta trascorrendo le vacanze a Ibiza con gli amici

Non supera la prova del lockdown la coppia formata dalla giornalista sportiva Diletta Leotta e dal pugile Daniele Scardina: a darne notizia è il settimanale rosa Chi diretto da Alfonso Signorini. In particolare, la rivista ha pizzicato la donna in compagnia del calciatore svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic.

Va detto che il centravanti rossonero e la cronista stanno girando uno spot insieme, quindi non è detto che tra i due stia scattando qualcosa, ma è da notare come Diletta, ospite di due serate di Sanremo 2020, non fosse in dolce compagnia. Scardina infatti si troverebbe a Ibiza in vacanza con gli amici, secondo quanto riferisce sempre lo stesso giornale.

Era stato ancora Chi a pubblicare le foto del loro primo bacio quando la coppia era appena nata, ma la loro love story è giunta al capolinea. Peraltro, nessuno dei due posta da tempo foto in compagnia dell'uno o dell'altra.