Uomini e Donne, Barbara De Santi: "Vorrei tornare, magari potrei incontrare un ragazzo giovane interessato a me..."

Di Fabio Morasca martedì 21 luglio 2020

Barbara De Santi intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Barbara De Santi, reduce dalla pubblicazione del suo primo libro intitolato Fare l'amore come una escort, ha parlato della nuova edizione di Uomini e Donne in un'intervista concessa al magazine ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi.

Barbara ha manifestato la volontà di essere presente anche nella prossima edizione di Uomini e Donne che, com'è già noto, porterà avanti il format già sperimentato nell'ultima edizione, un mix tra Trono Classico e Trono Over dove le dinamiche potrebbero anche "mescolarsi" tra loro.

La De Santi non avrebbe alcun problema a frequentare un ragazzo più giovane di lei, a patto che la differenza d'età non sia troppo alta (riferimento a Gemma e Sirius?).

La differenza d'età perfetta, per Barbara, è al massimo di quindici anni. Le dichiarazioni:

A settembre, mi piacerebbe tanto tornare perché sono davvero curiosa del nuovo format che mischia Over e Classico e chissà magari se non incontri un ragazzo giovane interessato a me... Io non starei mai con un uomo che possa essere mio padre o mio figlio, ma non avrei problemi a stare con una persona di dieci o quindici anni più giovane o più grande di me.

L'ultimo Cavaliere frequentato da Barbara, prima del lockdown e dell'emergenza sanitaria che ha stravolto il programma, è stato Rosario. La loro frequentazione si è conclusa con un nulla di fatto:

Mi ha deluso molto, avevo il sentore di non essere ascoltata da lui. Quando gli ho detto che per me così non andava bene lui mi ha garantito che dopo la quarantena, sarebbe tutto cambiato ma non si è fatto più sentire.

Parlando di Temptation Island, infine, la De Santi ha dichiarato che si tratta di un programma che non farebbe proprio al caso suo: