Simone Susinna: Ana Moya Calzado è la nuova fidanzata? (foto)

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

Simone Susinna ritrova l'amore dopo l'addio a Mariana Rodriguez

Giornalettismo.com lancia una succosa indiscrezione che riguarda uno dei protagonisti del gossip di questa rovente estate 2020. Simone Susinna, tornato single dopo la rottura con Mariana Rodriguez, avrebbe un nuovo amore iberico, ovvero Ana Moya Calzado. Si legge:

"Dopo la burrascosa rottura con Mariana Rodriguez finita tra le braccia di Stefano De Martino, l’attore Simone Susinna – che in America prima del Covid aveva trovato ingaggio e occasioni – ritrova il sorriso accanto alla splendida modella Anamoy. I due hanno trascorso un weekend di piacere in Spagna. Al momento vietato parlare di amore. Ma le basi fanno ben sperare per la coppia".

La foto tra Susinna e Ana Moya, datata 10 luglio 2020, postata sull'account della modella e conduttrice, è accompagnata dalla seguente didascalia:

"Se il tuo venga a trovarti dall'Italia è sempre positivo"

Vera amicizia, scaramanzia o amore agli arbori?!

Nel luglio 2018, il nome di questa influencer è stato già accostato, dal settimanale 'Chi', ad un altro bello di casa nostra, ovvero Francesco Monte:

"Sotto gli occhi di turisti, italiani e non Francesco Monte, a Ibiza di fronte al locale Lio, si è lasciato andare, tra lunghi baci e coccole, con la modella spagnola Ana Moya, finaIista sei anni fa di Veline e una tra le più cliccate sul web. Semplice flirt estivo o nuovo amore in vista?".

E' stata fidanzata a lungo con Andrea Marcaccini che, gli amanti dei reality, ricorderanno per la sua breve partecipazione come naufrago dell''Isola dei Famosi'. Dal collega Alex Sanchez de Mora, ha avuto un figlio, spesso, protagonista delle sue Stories su Instagram.