Stefano De Martino: è già naufragata la storia con Mariana Rodriguez

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

E' già naufragata la frequentazione tra Stefano De Martino e Mariana Rodriguez

Stefano De Martino, stasera, in onda, con l'ultima puntata di 'Made in sud', in onda, in prima serata su Rai2, è sempre al centro del gossip per i suoi nuovi amori (veri o presunti) dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Giornalettismo.com, poche ore fa, ha pubblicato la notizia secondo cui "la storia tra Mariana e De Martino sembra naufragata in mezzo al mare di Capri".

Già una settimana fa, protagonista di uno sketch con il comico Peppe Iodice, il conduttore aveva smentito il flirt con la modella venezuelana dopo la pubblicazione di alcune foto sul settimanale 'Chi'.

Iodice: "Ho saputo che stai scandagliando questa nuova signorina. Ma tu ti fai ingrifare dal cognome?"

De Martino: "Ma non è vero"

E se si fosse trattato di una semplice uscita? E se la storia, a questo punto, non fosse mai iniziata?!

Nel frattempo, la modella venezuelana è stata ancora avvistata sull'isola azzurra per prendere parte, in qualità di protagonista, al nuovo video musicale di Gigi d'Alessio e Clementino, insieme, per la prima volta, per il rifacimento di 'Como suena el corazon'.