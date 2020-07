Patrizia Rossetti: "Ho fatto tre provini per il Grande Fratello Vip"

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

Patrizia Rossetti tra il Grande Fratello Vip e l'Isola dei Famosi dopo la vittoria a Pechino Express?

Patrizia Rossetti, già vincitrice di 'Pechino Express' con Maria Teresa Ruta, potrebbe tornare presto in tv in un nuovo reality. La conduttrice tv, spesso, ospite dei salotti di Barbara d'Urso, intervistata da Francesco Fredella, ai microfoni di Rtl 102.5 ha confermato che, in un passato, non troppo lontano, ha preso in considerazione l'ipotesi di prendere parte, in qualità di concorrente, al 'Grande Fratello Vip':

"Ho fatto tre provini per il Grande Fratello Vip lo scorso anno ma poi non è andata e non ricordo nemmeno per quale motivo, poi ad un certo punto sono io a dire di no. Dopo 40 anni di carriera, i fan sanno tutto di me, devo davvero fare provini per parlare del mio lavoro e della mia vita privata?"

La televenditrice, però, avrebbe anche vagliato l'offerta di diventare naufraga dell'"Isola dei Famosi":

"Questi sono impegni forti, ho una bambina a 4 zampe, sono impegni complicati, ci devo pensare... sono schietta e sincera o mi si apprezza così oppure si diventa nemici, alla mia diversa età giovane, posso sempre dire quello che penso...".

Tra i sogni nel cassetto, anche quello di presentare un programma con l'amica e collega Emanuela Folliero:

"Abbiamo già lavorato su un progetto, vorrei lavorare insieme alla Folliero, vorrei lavorare su un format tutto al femminile, tipo attente a quelle due..."