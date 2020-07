Temptation Island, Antonio Martello ha tradito Annamaria Lairo con Mary?

Si aggrava la posizione pubblica di Antonio Martello, tra i protagonisti di Temptation Island. Il compagno di Annamamaria Lairo è di nuovo al centro delle polemiche, accusato stavolta di aver tradito la fidanzata con una ragazza, tale Mary, che sostiene di averlo frequentano quando lui si definiva single, nonostante in realtà fosse fidanzato con Annamaria.

Intervistata da Donna Pop, Mary ha raccontato:

Antonio Martello l’ho conosciuto a marzo 2019, tramite Facebook. Lui mi mandò l’amicizia da un account che si chiamava “Antonio Karol Martello” e cominciammo a parlare tramite Messenger, lui mi raccontò che faceva il rider appoggiandosi ad uno zio o un parente che non conosco. Ci scambiammo i numeri. In quella stessa settimana che ci conoscemmo mi chiese di vederci a Sorrento, perché aveva il nonno che non stava bene e doveva andare a parlare in una clinica con un primario. Venne a da me verso le sette, dovevamo aspettare un amico di lui che ci accompagnasse alla clinica dove aveva appuntamento, ma nel frattempo iniziammo a parlare a scambiarci baci e così via… Lui in quell’occasione si arrabbiò perché voleva andare oltre, ma io dissi no.

La donna ha spiegato che "lui inizialmente sparì", ma dopo tornò alla carica:

Riappariva per darmi il buongiorno, per chiedermi come stavo, ma inventava sempre scuse per non vederci. Una volta aveva perso il bancomat, una volta stava in guerra con l’ex moglie, una volta aveva perso il telefono,insomma, varie scuse. Dopo di ciò, il 31 dicembre 2019, mi mandò un messaggio di auguri e mi chiese dove mi trovavo, io gli dissi che stavo tornando a casa. A quel punto mi chiese se poteva passare a farmi gli auguri di buon anno e io dissi di sì, quindi arrivò, pranzammo insieme, passammo il tempo insieme a parlare e a baciarci, ma niente di più. Poi alle sei se ne andò. Mi diceva che non frequentava nessuno, che stava in guerra con l’ex moglie che non gli faceva vedere la figlia nonostante lui pagasse gli alimenti. Mi ricordo che prima di dicembre mi disse che gli era morto il nonno e mi voleva vedere, ma in quell’occasione dissi di no… poi ci fu il 31 dicembre e poi l’ho visto in trasmissione.