Francesco Monte: Siamo già domani (testo e video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

Francesco Monte cantante con Siamo già domani

Francesco Monte, lo scorso 17 luglio 2020, ha debuttato come cantante, incidendo il singolo 'Siamo già domani'. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', intervistato da Giada Di Miceli, all'interno del programma radiofonico, 'Non succederà più, sulle frequenze di Radio Radio, non ha nascosto l'emozione per questa esperienza:

"È una cosa che non avrei mai pensato di condividere con il pubblico, la mia voce o le mie emozioni, però questo pezzo è nato dall'esigenza di tirarle fuori. Il pezzo è nato durato il periodo di quarantena. Ho chiamato Luca Mele, l’autore della canzone, e gli ho detto che vorrei raccontare quello che abbiamo vissuto e quello che sarà il futuro e ho espresso quelli che erano i miei pensieri. Non è il classico tormentone, ma una canzone molto profonda. Sanremo? Mi sono appena lanciato nella carriera musicale a 30 anni e penso che non ci sia mai una data di inizio o di fine per le cose, e mi viene da fare il paragone con Ligabue che ha iniziato come me a 30 anni, ma devo ancora fare il mio percorso. Allo stesso tempo non ci deve essere il pregiudizio da parte delle persone verso qualcuno che vuole portare avanti più idee. Lo stesso è accaduto a Francesco Arca o Luca Argentero, che hanno dimostrato con caparbietà che le etichette si possono togliere".

A seguire, trovate il testo della canzone.

Passeranno questi istanti

come sempre è passato tutto

passeranno i giorni neri

anche se adesso pesano il doppio

passerà pure la noia

di sentirci forse inutili

passeremo pure noi

e proveremo ad esser stupidi

Siamo già domani

oggi sarà ieri

saremo vicini

siamo già domani

non saremo stranieri

saremo vicini

Passeranno questi silenzi

troppo muti per esser veri

questa stanza troppo stretta

per un battito che rallenta

passerà pure il bisogno di essere capiti

torneremo a riconoscerci e saremo cambiati

Siamo già domani

oggi sarà ieri

saremo vicini

siamo già domani

non saremo stranieri

saremo vicini

E finirà il respiro forte

ogni tre passi troviamo porte

e poggerai la testa al muro

al cielo invisibile, il soffitto oscuro

e finirai il rancore e l’ansia

delle notizie e la distanza

e finiremo per esser stati promossi o rimandati

aspetterò di sentire freddo

anche se fuori scoppia il sole

e tutto quello che provo dentro

verrà fuori con le parole

e finiranno pure i giorni

di questi occhi senza tramonti

e finiremo per esser stati assolti o condannati

Siamo già domani

oggi sarà ieri

saremo vicini

siamo già domani

non saremo stranieri

saremo vicini