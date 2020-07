Elettra Lamborghini e Afrojack si sposano il 6 settembre 2020

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

La data ufficiale delle nozze tra Elettra Lamborghini e il fidanzato Afrojack

E' Dagospia, dopo mesi di silenzi e depistaggi, a rivelare, in anteprima, la data del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack. La cantante bolognese ed il deejay olandese convoleranno a giuste nozze il prossimo 6 settembre 2020 sul lago di Garda (l'evento sarà curato, nei minimi particolari, dal wedding planner, Enzo Miccio). Il sito, inoltre, rivela che la coppia stia già cercando casa a Milano per creare il loro nido d'amore.

La Lamborghini, in queste settimane, dopo il successo sanremese di 'Musica (e il resto scompare)', ha sfornato un nuovo tormentone estivo, 'La Isla', in coppia con Giusy Ferreri.

Nelle scorse ore, l'istrionica interprete ha lasciato di stucco tutti i detrattori che, sui social, l'attaccano per il proprio aspetto fisico in tutte le sue fasi. Fregandosene dei giudizi altrui, Elettra ha scelto di non privarsi dei piaceri della vita (come il cibo) per sottostare ai canoni di bellezza (o meglio magrezza) imposti dalla società. Ecco il suo esilarante ma veritiero sfogo: