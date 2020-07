Maurizio Costanzo 'bacchetta' Nina Moric e Belen Rodriguez: "Così non va affatto bene"

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

Il commento di Maurizio Costanzo alla foto di Nina Moric e Belen Rodriguez vicine senza mascherina

Maurizio Costanzo, all'interno della rubrica per il settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, ha risposto ad un quesito posto da un'affezionata lettrice che riguarda Belen Rodriguez e Nina Moric, in buoni rapporti dopo anni di ruggini: "Mi ha colpito un’immagine che ritrae Belen e la Moric che parlano tra loro a distanza ravvicinata all'interno di un locale affollato a Capri". Il giornalista, senza mezzi termini, ha bocciato il gesto delle due ritrovate amiche che, in un luogo chiuso, non a debita distanza, non hanno indossato la mascherina, di fatto contravvenendo alle regole per per arginare la diffusione del Coronavirus.

Ecco la risposta del conduttore:

"Così non va affatto bene. Chi avrà mai il coraggio di parlare di un nuovo lockdown a quelli che hanno dovuto chiudere le attività per mesi o a quelli che hanno perso lavoro e denaro? Pensiamo anche a come reagirebbero le famiglie che hanno perduto i loro cari".

Proprio, questa settimana, la modella croata, in un'intervista rilasciata al magazine diretto da Riccardo Signoretti, ha espresso la propria vicinanza emotiva alla showgirl argentina per la fine del matrimonio con Stefano De Martino:

"Ognuno soffre in silenzio. Nel mondo dello spettacolo non è tutto oro quello che luccica. Anche Belen ha il suo calvario. È molto delusa dalle ultime vicissitudini. È una ragazza in gamba. Le auguro ogni bene, che Dio la benedica".