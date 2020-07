Giulia De Lellis incinta? Ecco cosa dice la mamma di Andrea Damante

Di Marcello Filograsso lunedì 20 luglio 2020

Valentina Fasciana ha espresso su Instagram il desiderio di diventare nonna, quindi è da escludere al momento una gravidanza dell'influencer

Hanno animato le cronache rosa durante il periodo del lockdown Giulia De Lellis e Andrea Damante, l'influencer da oltre 4 milioni di follower su Instagram e scrittrice con il suo fidanzato conosciuto ormai anni fa a Uomini e Donne e poi protagonisti insieme di un ritorno di fiamma negli ultimi mesi.

Adesso i fan della coppia sognano in quanto si parla insistentemente negli ultimi giorni di una gravidanza da parte dell'autrice de Le corna stanno bene su tutto, indirizzato pesantemente proprio all'uomo con il quale è tornata insieme nonostante le accuse di tradimento.

Ma a fugare ogni dubbio ci pensa Valentina Fasciana, madre di Andrea e già seguita da oltre 100mila follower, che su Instagram scrive:



"Quello che amo della mia vita: i traguardi raggiunti a dispetto dei tanti ragionevoli dubbi. L’amore che sento e ricevo da tutta la mia famiglia ed i miei amici (tanti). La pace di Villa Volli. Come è cresciuto bene mio figlio. L’amore di mio marito. Il dialogo mai stanco con i miei genitori. L’entusiasmo per la vita che non accenna a diminuire, anzi. L’odore del mare che arriva certi giorni dentro casa. Il prato verde fresco di Villa Volli. La passione per la cucina.Il desiderio di diventare nonna. La voglia intatta di scoprire il mondo. La fiducia nel prossimo (non l’ho mai persa, anzi). L’idea che un giorno racconterò di me e di tutti voi che siete entrati nella mia vita".

Evidentemente la donna ha espresso solamente un legittimo desiderio e non ha confermato la gravidanza della nuora. Chissà che non possa accontentarla in futuro.