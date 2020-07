Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli: secondogenito in arrivo

Di Claudia Cabrini sabato 18 luglio 2020

L'annuncio è arrivato nelle scorse ore su Instagram. Giovanni e Giada saranno presto genitori bis!

Tramite i loro profili social e nello specifico Instagram, è arrivato soltanto poche ore fa il lieto annuncio da parte della solida coppia formata da Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli che, già genitori del piccolo Enea, hanno voluto comunicare a tutti i loro followers che presto diverranno genitori bis.

Da quel che apprendiamo, la splendida Giada sarebbe incinta già da qualche mese, ma avrebbe aspettato fino ad ora prima di comunicarlo pubblicamente per scaramanzia. Secondo quanto raccontato dallo stesso Giovanni Conversano attraverso un post sul suo profilo Instagram, quindi, la quarantena per loro sarebbe stata fruttuosa. Non ci è ancora dato sapere a quale mese di gravidanza sia arrivata Giada al momento, né il se i genitori conoscano già il sesso del piccolo o della piccola che mamma Giada porta in grembo, ma possiamo dirvi che dall'annuncio social della coppia traspara tutta la loro felicità e la loro commozione.

Ad augurare una splendida continuazione ai futuri genitori bis anche molti appartenenti al mondo dello spettacolo, tra i quali Loredana Lecciso, e numerosi volti di Uomini e Donne, come Irene Capuano. Non possiamo che a nostra volta rivolgere i nostri più sinceri auguri ai futuri mamma e papà, e anche al piccolo Enea che presto dovrà fare i conti con le responsabilità da fratello maggiore.