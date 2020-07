Temptation Island 2020, Ciavy: "Esco più forte di prima. Sono deluso da Valeria Liberati"

Di Sebastiano Cascone venerdì 17 luglio 2020

La grande delusione di Ciavy per come è finita la storia con l'ormai ex fidanzata Valeria Liberati

'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha raccolto le prime parole di Ciavy a poche ore dal falò di confronto immediato con l'ormai ex fidanzata Valeria Liberati. L'ex protagonista del reality di Canale 5 è uscito dal programma, anticipatamente, con nuove consapevolezze:

"Da questa esperienza esco più forte di prima ma dispiaciuto per il finale. Esco con più certezze, ancora più convinto di quello che pensavo ossia di non fidarmi al cento per cento di lei, perché credo che non fosse del tutto trasparente. Esco con più forza dentro di me anche se naturalmente mi dispiace per questo epilogo ma al contempo rientro a casa con la voglia di ricominciare"

Ad oggi, il pr romano non ha ancora avuto l'occasione di un chiarimento definitivo con l'ex compagno lontano dalla telecamere perché ancora forte la delusione per le immagini viste in queste due settimane di separazione nei rispettivi villaggi:

"Sono deluso, non credevo si comportasse così come ha fatto. Credo che il suo modo di fare non sia stato quello di una ragazza che entra dichiarando di essere innamorata al punto tale da voler creare una famiglia con me. Ho trovato tutto quello che ho visto in generale poco consono e rispettoso. Questa esperienza mi ha aiutato a capire tante cose. Mi ha aiutato a capire meglio Valeria e anche a vedere i suoi comportamenti pur standole lontano. Ora so che non bisogna fidarsi di nessuno, come ho sempre fatto. Sono già restio a dare fiducia di mio e ho sempre avuto difficoltà a legarmi a lei: non mi convincevano alcuni suoi atteggiamenti e alcune bugie che credo mi dicesse. Il percorso a Temptation Island, come ho detto, mi ha dato delle certezze. Mi ha aiutato a confermare che faccio bene a non fidarmi. Valeria è entrata nel programma dicendo che ero una persona immatura ma, dopo questa esperienza, non credo a differenza sua di aver dato questa immagine: è arrivata che era dalla parte della ragione ma è uscita da quella del torto. Penso di aver fatto un percorso perfetto, quando ero nel villaggio ho pensato a lei, l’ho rispettata, ho rispettato i suoi genitori. Ho vissuto questo viaggio nei sentimenti senza combinare quello che lei ha combinato in poco tempo. Valeria parlava molto di amore vero e puro e in effetti mi è sempre stata vicina ma poi arrivata qui e ha dimostrato tutt'altro. Temptation Island mi ha anche aiutato molto a vedere come può essere una persona lontana dalle quattro mura".

Grazie al viaggio dei sentimenti, Andrea (questo è il suo vero nome, ndb) ha avuto la possibilità di osservare, per la prima volta, una parte inedita della donna con cui ha condiviso quattro anni di vita:

"Al falò ero molto arrabbiato, ne avevo e ne ho ancora tante da dire. Per me ciò che ha fatto è stato folle. Avrò tempo per parlare… Essere una donna non è solo mettere una gonna o truccarsi ma è molto altro, e penso che lei non sia stata molto rispettosa nei confronti della nostra storia. Credo che Valeria comportandosi così abbia sminuito se stessa".