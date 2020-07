"Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati", ma Toretto (forse) smentisce

Di Giulio Pasqui venerdì 17 luglio 2020

Diletta Leotta e Daniele Scardina: è davvero finito l'amore?

La "bomba" dell'estate: è già finito l'amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? Lo sostiene Riccardo Signoretti, il direttore del settimanale Nuovo. Secondo il giornalista la coppia è scoppiata durante l'ultimo periodo: non sarebero chiari i motivi dell'addio, ma sembrerebbe che i due fossero in forte crisi già da tempo. Se è vero che i due non si fanno vedere insieme da qualche settimana, gli ultimi scatti di coppia risalgono a circa un mese fa. L'ultimo avvistamento di coppia? Un trekking sulle montagne del lago di Como. Poi, il silenzio.

E mentre Diletta continua a scegliere il silenzio, "King Toretto" ha deciso di rispondere al gossip delle ultiem ore. Lo ha fatto attraverso le sue Instagram Stories: "Bla bla bla", sono state le sue parole che appaiono come una smentita. Proprio in questi giorni Diletta Leotta e Daniele Scardina avrebbero festeggiato il primo anno di amore insieme: infatti i due si sono conosciuti e fidanzati circa un anno fa. Le prime foto di coppia, "catturate" dai settimanali, risalivano proprio a luglio 2019. Si erano conosciuti grazie al rapper Guè Pequeno.