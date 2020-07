Nina Moric, il nuovo fidanzato è Vincenzo Chirico: "Non faccio progetti, mi basta stare bene con lui"

Di Ivan Buratti mercoledì 15 luglio 2020

La showgirl croata torna al centro dei gossip annunciando l'inizio di una nuova relazione

Nina Moric ha un nuovo fidanzato. Dopo la storia d'amore tormentata con Luigi Favoloso, ora in coppia con Elena Morali, la showgirl è pronta a vivere un nuovo amore. Intervistata dal settimanale Chi, Nina Moric ha parlato del nuovo uomo che è stato in grado di catturarle il cuore. Il fortunato risponde al nome di Vincenzo Chirico, è un imprenditore napoletano, giunto a sorpresa nella vita della showgirl. Ecco le dichiarazioni della donna, riprese dal blog Isa e Chia (da cui giunge anche la foto dell'uomo in apertura):



È arrivato in un momento della mia vita in cui mi sentivo tranquilla, serena, appagata, indipendente. Ero serena anche da un punto di vista affettivo, fisico, non sentivo nessun bisogno.

Nina Moric ha rivelato di non aver ancora presentato l'uomo al figlio Carlos, figlio avuto dalla showgirl insieme a Fabrizio Corona. "No, non ancora, capiterà, ma non deve essere nulla di preordinato", ha dichiarato, aggiungendo poi quali sono le sue aspettative dalla nuova storia d'amore:



Tra poco, il 22 luglio compio 44 anni, mamma mia. Ho imparato a non fare progetti. Mi basta stare bene con lui ora, adesso, come mai, in amore.

A proposito di Vincenzo Chirico, Nina Moric lo ha descritto come un grande stacanovista, originario del Sud Italia, ma impegnato nel lavoro soprattutto nel Nord e a Monaco:



Lavora, è meridionale, meravigliosamente terrone, ma vive a Montecarlo. Si occupa di diverse società, sport club, alberghi.