Uomini e Donne, Ivan Cottini tronista?

Di Claudia Cabrini mercoledì 15 luglio 2020

Il ballerino in sedia a rotelle si sarebbe da poco lasciato con la sua compagna storica, e ora punterebbe a ritrovare l'amore a Uomini e Donne

Un appello di cuore quello rivolto dal ballerino Ivan Cottini alla redazione di Uomini e Donne, e in particolar modo alla sua regina, Maria De Filippi. Il giovane, anche affetto da sclerosi multipla e divenuto un esempio per i tanti che grazie alla sua forza hanno ritrovato la speranza di andare avanti, si sarebbe da poco lasciato con la sua storica compagna, ed ora sarebbe pronto a ritrovare l'amore.

Ivan, ballerino in sedia a rotelle che tuttavia non ha mai smesso di danzare nonostante la sua paresi alle gambe, avrebbe quindi rivelato di ambire a diventare il prossimo tronista di Uomini e Donne:



"Spero che Maria possa investire nella diversità…Tra l’altro questo farebbe felice mia mamma che verrebbe con me in trasmissione per aiutarmi a scegliere la donna della mia vita. Vorrei incontrare una donna che non si fermi all'apparenza. La mia presenza nel programma credo che sarebbe proprio un bell'esempio. Fino ad ora non si è mai visto un tronista in carrozzina, e io non avrei problemi ad essere il primo, anzi".

Come raccontato tra le pagine del settimanale Novella 2000, Ivan vorrebbe quindi ritornare a far battere il suo cuore proprio grazie al programma di punta di Canale 5, Uomini e Donne e, assicura: "Sono certo che potrebbe essere un gran bell'esempio per tutti".

In ultimo, Ivan ha aggiunto:



"Credo che il pubblico sarebbe felice di vedere un belloccio in sedia a rotelle. Inoltre, sarebbe uno stimolo per tutte le persone che vivono la disabilità nascondendosi".

Come andrà a finire? Maria De Filippi accetterà Ivan come nuovo tronista di Uomini e Donne? Sembra difficile credere il contrario...