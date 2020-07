Anna Tatangelo smentisce tutti i gossip: "Ogni settimana parte il toto fidanzato…"

Di Giulio Pasqui martedì 14 luglio 2020

La cantante ha smentito i presunti flirt sulla sua vita sentimentale.

Anna Tatangelo contro le fake news sulla sua vita privata. Da quando la storia con Gigi D'Alessio è ufficialmente finita, attorno marzo, i giornali di gossip hanno associato alla cantante alcuni presunti flirt. Ora ha scelto Instagram per smentire tutti i gossip che sono circolati nell'ultimo periodo. L'ultimo, in ordine cronologico, la legava a uno dei suoi musicisti storici.

Queste sono state le parole di Lady Tata:

"Ma alcuni che dicono che ci siamo fidanzati? E ci conosciamo… Da quanto? 20 anni? Ancora fake news sui miei musicisti. Senza parole! Ogni settimana parte il toto fidanzato… Il prossimo sarà il mio amico parrucchiere".

Invece i rapporti con D'Alessio sembrano rimasti buoni: "È un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto", aveva dichiarato alla stampa.