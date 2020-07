Giulio Fratini, chi è il nuovo fidanzato di Raffaella Fico

Di Marco Salaris martedì 14 luglio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Giulio Fratini.

Per Raffaella Fico è giunto il momento di tornare a riempire una vita sentimentale che negli ultimi tempi era passata in secondo piano. Ora la showgirl ex gieffina ha un nuovo amore al suo fianco, si tratta di Giulio Fratini. La coppia è stata pizzicata dall'obiettivo del settimanale Chi, sorpresi mentre si scambiano un tenero bacio in un terrazzo.

Conosciamo meglio chi è l'uomo che ha fatto breccia nel cuore della Fico.

Giulio Fratini ha 28 anni, arriva da una famiglia imprenditoriale della quale è erede. Suo padre Sandro è proprietario di una catena di alberghi lussosi. Detiene una collezione importante di orologi che si avvicinerebbero ai 2.000 esemplari totali, per un ammontare di circa 1 miliardo di euro.

Suo nonno ha fondato il marchio di abbigliamento Rifle.

Esattamente come suo padre, anche Giulio è diventato un imprenditore di leva, tanto che Forbes Italia lo ha inserito nei 100 talenti under 30.

È appassionato di motori, viaggi e di montagna.

Ha un profilo Instagram che conta 10.600 followers.