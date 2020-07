Giuseppe Salamone: chi è il tentatore di Temptation Island 2020

Di Marcello Filograsso sabato 11 luglio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Giuseppe Salamone

Giuseppe Salamone è uno dei tentatori di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che quest'anno va in onda coinvolgendo coppie famose e coppie costituite da gente comune.

Nato nel 1989, Giuseppe è un ragazzo originario di Liegi, in Belgio, e di professione è un calciatore che milita in un campionato minore nei Paesi Bassi nel ruolo di attaccante. Nonostante la giovane età, Salamone è già stato sposato ma purtroppo il matrimonio è giunto al capolinea. Oltre al calcio, Giuseppe ha anche aperto una ditta di pulizie.

Prima di Temptation Island 2020, Salamone ha partecipato a un reality di una televisione straniera ambientato tra Miami e Las Vegas.

Nonostante il fisico atletico, Giuseppe tuttavia ha rivelato che in amore vince la testa e non il fisico. Tra dieci anni si vede padre con bambini per casa e la donna della vita al suo fianco.

Foto: account Instagram Giuseppe Salamone