Uomini e Donne, nuova rottura fra Ida e Riccardo: "Non ci vediamo da due mesi"

Di Marco Salaris venerdì 10 luglio 2020

La coppia è nuovamente alle prese con un periodo di rottura, le dichiarazioni della dama al settimanale della trasmissione condotta da Maria de Filippi.

Ci risiamo. Punto e a capo per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia sembrava propensa a rimettere le cose al proprio posto dopo una serie di tira e molla durati mesi a Uomini e Donne, ma il tentativo è andato a fallire. Ancora una volta i due si ritrovano l'uno distante dall'altra: lui infatti è tornato in terra natìa, nel Pugliese.

A dare l'ufficialità di quanto si è vociferato nelle scorse settimane è proprio la dama Bresciana dalle pagine del magazine della trasmissione di Canale 5.



Sono tornate le discussioni di un tempo legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui io ho bisogno. Ci siamo sempre più allontanati, forse anche per una questione di orgoglio.

Le porte però non sono chiuse "non ci siamo ancora detti ufficialmente 'basta'" . La voglia di un chiarimento c'è e Ida non ne fa segreto, ma il pensiero che la relazione con Riccardo possa continuare per il momento è impossbile:



Sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui io ho bisogno.

Insomma, non si mette bene.