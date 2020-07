Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi, Gemma commenta la rottura

Di Marco Salaris venerdì 10 luglio 2020

Da sempre amica di Ida, la dama di Uomini e Donne dice la sua sulla nuova rottura della coppia.

In tutti questi anni di Uomini e Donne Gemma Galgani ha potuto fare sempre affidamento su una spalla, quella di Ida Platano, sua inseparabile amica al fianco sia nei momenti di sconforto, sia quando la vita sentimentale della dama è tornata a rivivere. Ora i ruoli si sono invertiti, come sappiamo Ida e Riccardo non stanno attraversando un buon periodo e a confermarlo è stata la stessa Ida a Uomini e Donne magazine.

Tocca a Gemma far sentire il proprio supporto e, saputa la situazione, dalle pagine del settimanale ha detto la sua. Innanzitutto conferma la sua vicinanza a Ida "Quando si soffre per un legame sentimentale, la cosa principale di cui si ha bisogno è essere rassicurate: si ha bisogno di conforto, di protezione, di un abbraccio in cui sprofondare e a volte anche piangere" quindi rimarca che "in questi casi, l'aiuto di un'amica sia semplicemente 'esserci'" invitando Ida a parlare con lei, se vorrà.

La dama di Torino cerca di girare attorno ai problemi sorti fra la Platano e Guarnieri: "Non posso dire se tra loro nascano solo da differenze caratteriali, anche perché, per quanto io sia legata a Ida, cnosco Riccardo Davvero in modo molto superificiale"

E continua cercando di fare del suo pensiero due pesi e due misure:



Se penso a Riccardo mi viene subito in mente una dose di orgoglio significativa ma in amore si sa che l'orgoglio non è mai un buon alleato. Se penso a Ida, so benissimo che è una donna che lavora, con i problemi e le preoccupazioni che un'attivita in proprio comporta in questo periodo.

Tra le ipotesi che a suo parere non aiutano alla risoluzione della crisi c'è la distanza geografica "Non agevola il rapporto" (Ida è di origini Siciliane, ma vive in Lombardia mentre Riccardo è del Pugliese). Senza entrare troppo nel merito della questione, Gemma non vuole dare colpe a nessuno dei due:



Non posso parlare di colpe da imputare a Ida o Riccardo, soltanto loro sanno esattamente cosa succede nella loro relazione.

In conclusione, la Galgani lascia una massima delle sue, da amante del romanticismo: "L'unica cosa di cui sono certa è che l'amore può tutto!" e se potrà tutto, chissà che non porti bene.