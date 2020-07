Simone Garato: chi il tentatore di Temptation Island 2020

Di Ivan Buratti giovedì 9 luglio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Simone Garato

Simone Garato: chi il tentatore di Temptation Island 2020? Scopriamo insieme curiosità, gossip, dettagli sulla vita privata di Simone Garato, nel cast della nuova edizione di Temptation Island, il reality estivo di Canale 5 dedicato alle coppie che vogliono mettere alla prova i propri sentimenti. Simone è nel gruppo dei tentatori che convivono con le fidanzate: riuscirà a fare innamorare almeno una di loro?

Simone Garato ha 39 anni e vive a Padova. Lavora come responsabile commerciale di un'azienda, ma coltiva anche la passione per il canto e la scrittura. È un cantautore, ma ogni tanto posa anche come modello. Più piccolo dei suoi fratelli, in esclusiva per Uomini e Donne Magazine è stato descritto come molto legato alla sua famiglia di origine ed estremamente altruista. Ama ascoltare e aiutare chi è in difficoltà, proprio come alcune delle fidanzate di Temptation Island... Non ha una compagna da tre anni e nel corso della sua vita ha avuto modo di incontrare e frequentare persone molte diverse tra di loro.

Temptation Island non è la prima esperienza televisiva di Simone Garato. Già nel 2007 aveva preso parte come corteggiatore a Uomini e Donne, per il trono di Angela Artosin. Circa dieci anni fa, inoltre, saltò alle cronache per aver pubblicamente accusato Robbie Williams di avergli copiato una canzone del suo repertorio. Il brano in questione è Be a Boy del 2012, che avrebbe avuto una melodia simile alla sua What I Feel. Ai microfoni de Il Mattino di Padova, Simone Garato aveva rivelato:



Ho sentito il ritornello per radio e sono rimasto a bocca aperta. Un amico mi aveva segnalato la somiglianza tra i due brani, quando ho ascoltato la canzone di Robbie Williams ho realizzato che non aveva tutti i torti.

Per chi vuole seguire e conoscere meglio la vita di Simone Garato, questo è il link al suo profilo Instagram, che conta poco più di 4700 follower.