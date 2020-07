Alessandro Ubaldi: chi è il tentatore di Temptation Island 2020

Di Claudia Cabrini giovedì 9 luglio 2020

Gossip, curiosità, vita privata di Alessandro Ubaldi, il nuovo tentatore di Temptation Island 2020

Lo chiamano tutti Ale, è originario di Pescara e ha 36 anni. All'anagrafe Alessandro Ubaldi, il nuovo tentatore di Temptation Island 2020 sembrerebbe aver già fatto conquiste tra le spettatrici del programma di Canale 5, che immediatamente lo hanno definito uno dei single più belli di questa nuova edizione del reality.

Alessandro Ubaldi è anche un grande appassionato di sport, e in particolar modo di pallavolo. Dopo aver giocato per oltre 12 anni a pallavolo, si è in ultimo dedicato al Beach Volley, decidendo inoltre di fondare anche una scuola di Beach Volley con un amico, a Pescara.

Alessandro oltre ad essere uno sportivo è anche appassionato di viaggi, oltreoceano soprattutto. Sarebbe proprio a Miami che il tentatore, ogni anno, trascorrerebbe gran parte dei mesi invernali. Dal 2015, infatti, Alessandro trascorre a Miami almeno 1 mese all'anno, città dove è stato per la prima volta proprio grazie alla sua carriera da pallavolista e che lo immediatamente conquistato.

Come tutti gli sportivi che si rispettino, anche Ubaldi è molto vanitoso. Cura con attenzione il suo aspetto e la sua forma fisica. Dal suo profilo Instagram, dove possiamo trovarlo come @ale_ubaldi, scopriamo che il tentatore lavori anche come modello, e che abbia già collaborato con modelli e modelle importanti, compresa Giulia Belmonte, fidanzata del cantante dei The Kolors Stash, nonché futura mamma del loro primo bebè.

Alessandro è anche Project Leader di Non Solo Meeting, azienda specializzata in eventi e comunicazione, con sede proprio a Pescara. Come procederà il suo percorso all'interno del programma? Riuscirà il tentatore a conquistare qualche donna del villaggio?