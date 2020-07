Benedetta Mottola: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020

Di Marcello Filograsso giovedì 9 luglio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Benedetta Mottola

Benedetta Mottola è una delle tentatrici di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che per quest'edizione coinvolge coppie famose e coppie costituite da gente comune.

La ragazza è una modella italiana di 21 anni che era stata scelta da Pietro Delle Piane, attualmente fidanzato con Antonella Elia, per poi creare qualche dissapore alla coppia vip formata dall'ex calciatore Lorenzo Amoruso e Miss Italia 1999 Manila Nazzaro.

Di origini campane, pare lavori nello scatolificio di famiglia, ma ha qualche esperienza nel campo dello spettacolo: ha lavorato come conduttrice per il canale 8 Tv Luna e ha una partecipazione in Ciao Darwin 8. Studia canto e pianoforte oltre che Processi culturali e comunicazione. La sua storia più lunga è durata 4 mesi.

La ragazza è su Tik Tok, social sul quale pubblica video divertenti, oltre che su Instagram, sul quale mantiene il profilo privato.

Foto: account Facebook Benedetta Mottola